Чернишов: «U-LEAD з Європою» - наймасштабніший проєкт міжнародної техдопомоги Україні

Програма «U-LEAD з Європою» залишається наймасштабнішим інституційним проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні.

На цьому наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час онлайн- засідання 7-го керівного комітету Програми «U-LEAD з Європою: Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку», повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

Міністр наголосив, що Мінрегіон, як основний національний партнер «U-LEAD з Європою», високо оцінює її роботу.

Чернишов акцентував, що завдяки спільним зусиллям були досягнуті задекларовані цілі. “Зокрема, у жовтні проведені чергові місцеві вибори на новій територіальній основі. Водночас залишається ряд викликів, від вирішення яких залежить спроможність та ефективність місцевого самоврядування». Так, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт № 3651-д, який врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а отже, дає можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування. Наступним важливим кроком є прийняття нових редакцій законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» (реєстр. № 4298), а також законопроєкту «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України»”, - сказав він.

Чернишов зазначив, що Мінрегіон вдячний Програмі «U-LEAD з Європою» за роботу, та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Учасники засідання обговорили результати діяльності «U-LEAD з Європою», які презентували директори Програми «U-LEAD з Європою» Бастіан Файгель та Сусанна Делланс.

Як повідомлялося, «U-LEAD з Європою» діє в Україні з 2016 року. Це міжнародна програма, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

Загальна мета програми полягає в сприянні подальшому вдосконаленню процесів багаторівневого управління, які є прозорими, підзвітними та такими, що відповідають потребам населення.

Фото: «U-LEAD з Європою»