Належний ЦНАП буде у кожній громаді: Верховна Рада прийняла законопроєкт №2679

3 листопада 2020 року Верховна Рада у другому читанні та в цілому прийняла Проєкт Закону щодо мережі центрів надання адміністративних послуг №2679. За це рішення проголосували 283 народних депутати.

Відповідно до законопроєкту Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) можуть створювати лише органи місцевого самоврядування. А до кінця 2023 року у кожній громаді має бути свій ЦНАП з широким спектром послуг.

Законопроектом також передбачається створення Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та впровадження механізму моніторингу якості надання адміністративних послуг.

Програма «U-LEAD з Європою», яку фінансує ЄС та його країни-члени Данія, Естонія, Німеччина, Польща та Швеція, з 2016 року допомагає Україні у створенні мережі центрів адмінпослуг: 489 належних ЦНАП та більше тисячі точок доступу до адмінпослуг, будуть створені у громадах України у 2021 році за підтримки U-LEAD.

Фото, інфографіка: Програма «U-LEAD з Європою»