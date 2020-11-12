На Вінниччині відремонтували міст на міжнародній трасі М-12

На Вінниччині в межах Національної програми "Велике будівництво" на міжнародній трасі М-12 завершили капітальний ремонт шляхопроводу.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

"На об’єкті "Великого будівництва" км 390+685 (Велика об’їзна м. Вінниці), на автомобільній дорозі міжнародного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка завершено роботи з капітального ремонту шляхопроводу з підходами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до проєкту виконано розбір верхньої частини прольотної будови і влаштування монолітної плити, а також ремонт стійки опор та ригелів. На оновленій дорожній споруді облаштували нове мостове і перильне огородження, відбулось влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини і з'явилось освітлення.

Підрядником з виконання капітального ремонту шляхопроводу стало ТОВ "Будівельне управління механізації".

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Автодорога міжнародного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка є однією з пріоритетних транспортних артерій, яка поєднує область із заходу на схід. Траса входить до проєкту Go Highway, що поєднуватиме польські порти в Гданську з українськими в Одесі, Миколаєві та Херсоні.

Національний проєкт "Велике будівництво", ініційований Президентом Володимиром Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли одразу на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: Служба автомобільних доріг у Вінницькій області