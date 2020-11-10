Усі котельні Сміли отримали газопостачання

У Смілі на Черкащині, де цьогоріч через борги перед Нафтогазом знову вчасно не розпочали опалювальний сезон, усі 18 котелень отримали газопостачання.

Про це голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"У всіх 18 котельнях Сміли вже є газопостачання. Заклади охорони здоров‘я, освітні та соціальні установи, житлові будинки міста будуть із теплом", - наголосив Сергійчук.

Він зауважив, що місцева влада нарешті почала виконувати рекомендації обласної державної адміністрації та сплачувати борги перед НАК "Нафтогаз". А також висловив сподівання на подальшу співпрацю.

Як повідомляв Укрінформ, кілька років підряд у Смілі не можуть розпочати опалювальний сезон вчасно. Причина - багатомільйонні борги перед Нафтогазом, накопичені в період з 2010 року, коли за рішенням місцевої влади міські котельні експлуатувалися ТОВ "Сміла Енергоінвест" в рамках спільної діяльності. У 2018 році заборгованість була реструктуризована договором між Нафтогазом та КП "Смілакомунтеплоенерго", але досі залишилася непогашеною.

Станом на 5 листопада 2020 р. майже 75% мешканців міста залишалися без тепла. Підключити опалення в міській лікарні вдалося лише за втручання ОДА.

Сергійчук повідомляв, що Черкаська обласна державна адміністрація направила клопотання до прокуратури та ГУНП щодо притягнення до відповідальності осіб, винних в зриві опалювального сезону в Смілі, і прокуратура вже відкрила кримінальне провадження.