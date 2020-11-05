У Смілі, де знову зірвали опалювальний сезон, подали тепло в лікарню
Про це голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук повідомив у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.
"Якби обласна адміністрація й цього разу не втрутилась, наслідки могли б бути непередбачуваними. Адже це нонсенс – влада міста в період пандемії Covid-19 залишає напризволяще медичний заклад, в якому лікуються пацієнти з коронавірусом! Це – дно управлінського цинізму! Хоча наведення ладу з теплопостачанням у окремому населеному пункті не є властивими для голови ОДА справами, але мусив втрутитися в ситуацію", - зазначив Сергійчук.
Втім, за його словами, майже 75% смілян досі залишаються без тепла. 17 котелень міста не підключені до газопостачання через борги. Наразі Сміла має сплатити 3,6 млн грн для часткового погашення боргу. Після проплати через кілька днів у жителів з’явиться тепло. Голова ОДА висловив сподівання, що це станеться вже на початку наступного тижня.
Він також нагадав, що Черкаська обласна державна адміністрація направила клопотання до прокуратури та ГУНП щодо притягнення до відповідальності осіб, винних в зриві опалювального сезону в Смілі. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження.
Як повідомляв Укрінформ, кілька років підряд у Смілі не можуть розпочати опалювальний сезон вчасно. Причина - багатомільйонні борги перед Нафтогазом, накопичені в період з 2010 року, коли за рішенням місцевої влади міські котельні експлуатувалися ТОВ «Сміла Енергоінвест» в рамках спільної діяльності. У 2018 році заборгованість була реструктуризована договором між Нафтогазом та КП «Смілакомунтеплоенерго», але досі залишилася непогашеною.