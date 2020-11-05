У Смілі, де знову зірвали опалювальний сезон, подали тепло в лікарню

У Смілі на Черкащині, де через борги перед Нафтогазом знову вчасно не розпочали опалювальний сезон, нарешті подали тепло в міську лікарню.

Про це голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук повідомив у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

"Якби обласна адміністрація й цього разу не втрутилась, наслідки могли б бути непередбачуваними. Адже це нонсенс – влада міста в період пандемії Covid-19 залишає напризволяще медичний заклад, в якому лікуються пацієнти з коронавірусом! Це – дно управлінського цинізму! Хоча наведення ладу з теплопостачанням у окремому населеному пункті не є властивими для голови ОДА справами, але мусив втрутитися в ситуацію", - зазначив Сергійчук.

Втім, за його словами, майже 75% смілян досі залишаються без тепла. 17 котелень міста не підключені до газопостачання через борги. Наразі Сміла має сплатити 3,6 млн грн для часткового погашення боргу. Після проплати через кілька днів у жителів з’явиться тепло. Голова ОДА висловив сподівання, що це станеться вже на початку наступного тижня.

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Він також нагадав, що Черкаська обласна державна адміністрація направила клопотання до прокуратури та ГУНП щодо притягнення до відповідальності осіб, винних в зриві опалювального сезону в Смілі. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляв Укрінформ, кілька років підряд у Смілі не можуть розпочати опалювальний сезон вчасно. Причина - багатомільйонні борги перед Нафтогазом, накопичені в період з 2010 року, коли за рішенням місцевої влади міські котельні експлуатувалися ТОВ «Сміла Енергоінвест» в рамках спільної діяльності. У 2018 році заборгованість була реструктуризована договором між Нафтогазом та КП «Смілакомунтеплоенерго», але досі залишилася непогашеною.