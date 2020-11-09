Підтримати мовний закон у Харкові зібралися пів сотні людей
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Близько пів сотні учасників мітингу тримають у руках прапори України, ВО "Свобода", "Правого сектору", товариства "Просвіта", "Спілки ветеранів АТО", а також плакати "Геть кремлівські пазурі від української літератури", "Шкарлета у відставку", "Без літератури немає культури", "Є проблема у корови: є язик, немає мови". Учасники скандують "Слава нації - смерть ворогу!". Через гучномовні динаміки лунають українські пісні.
У Харкові пікетували облдержадміністрацію з вимогами відставки міністра освіти / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ
"Акція проводиться у день української писемності не випадково. Мета акції - підтримка української мови та літератури, у тому числі під час іспитів. Нещодавно на сайті МОН з'явилася інформація, що ЗНО з обох цих наук є обов'язковим лише для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування, а на інші - математичні, фізичні, хімічні - можливе тестування лише з української мови. Але така позиція є утиском не тільки української літератури, але ї української історії та культури, і ми наполягаємо на терміновому виправленні ситуації", - зазначив координатор акції, активіст "Правого сектору" Юрій Ліхота.
За словами одного з лідерів Харківської громадської організації "Спілка ветеранів АТО Юрія Корсунова, діюча влада робить спроби зменшити вплив української мови та літератури на суспільство: "Тому ми наполягаємо на звільненні з посад керівника міністерства освіти Сергія Шкарлета і його заступників та поверненні поглибленого вивчення української мови та літератури на всіх рівнях освіти - від дитячого садка до вишів. Мова - це наша зброя для захисту усього українського".
Учасники акції, як стало відомо, не мали наміру передавати якісь письмові вимоги до ХОДА і через годину розійшлися.
Порядок біля будівлі охороняли посилені патрулі поліцейських. Інцидентів не було.