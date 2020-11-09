Підтримати мовний закон у Харкові зібралися пів сотні людей

Акція протесту на підтримку закону про державну мову та за відставку керівника міністерства освіти України Сергія Шкарлета зібрала близько пів сотні учасників біля будівлі Харківської ОДА.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько пів сотні учасників мітингу тримають у руках прапори України, ВО "Свобода", "Правого сектору", товариства "Просвіта", "Спілки ветеранів АТО", а також плакати "Геть кремлівські пазурі від української літератури", "Шкарлета у відставку", "Без літератури немає культури", "Є проблема у корови: є язик, немає мови". Учасники скандують "Слава нації - смерть ворогу!". Через гучномовні динаміки лунають українські пісні.

У Харкові пікетували облдержадміністрацію з вимогами відставки міністра освіти / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

"Акція проводиться у день української писемності не випадково. Мета акції - підтримка української мови та літератури, у тому числі під час іспитів. Нещодавно на сайті МОН з'явилася інформація, що ЗНО з обох цих наук є обов'язковим лише для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування, а на інші - математичні, фізичні, хімічні - можливе тестування лише з української мови. Але така позиція є утиском не тільки української літератури, але ї української історії та культури, і ми наполягаємо на терміновому виправленні ситуації", - зазначив координатор акції, активіст "Правого сектору" Юрій Ліхота.

За словами одного з лідерів Харківської громадської організації "Спілка ветеранів АТО Юрія Корсунова, діюча влада робить спроби зменшити вплив української мови та літератури на суспільство: "Тому ми наполягаємо на звільненні з посад керівника міністерства освіти Сергія Шкарлета і його заступників та поверненні поглибленого вивчення української мови та літератури на всіх рівнях освіти - від дитячого садка до вишів. Мова - це наша зброя для захисту усього українського".

Учасники акції, як стало відомо, не мали наміру передавати якісь письмові вимоги до ХОДА і через годину розійшлися.

Порядок біля будівлі охороняли посилені патрулі поліцейських. Інцидентів не було.