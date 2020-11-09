На Київщині за добу - 590 випадків коронавірусу

За добу на Київщині підтвердили 590 нових випадків коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА у Фейсбуці.

"В Київській області за даними обласного лабораторного центру 9 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 20 410 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі в 1485 дітей та в 1912 медичних працівників. За добу підтверджено 590 нових випадків коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

За добу коронавірус підтвердили у 21-ї дитини віком від 9 місяців до 17 років та у 569 дорослих. З них 37 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 553 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні.

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 2317 хворих, на амбулаторному лікуванні – 18 093 особи.

Одужала лише 9121 особа, з них 745 дітей віком від 1 міс. до 17 років.

За звітну добу одужали 48 осіб, у тому числі 8 дітей.

За період епідемії в Київській області померли 470 хворих від ускладнень, викликаних COVID-19. За добу надійшли повідомлення про шість летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 469 018 осіб.

Фото: CTK Photo/Укрінформ