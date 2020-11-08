На Запоріжжі від ускладнень COVID-19 за добу померли 11 осіб

У Запорізькій області за останню добу від ускладнень, викликаних захворюванням на коронавірус, померло 11 людей.

Про це повідомляє пресслужба Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ , передає кореспондент Укрінформу.

"За останню добу в Запорізькій області зареєстровано 690 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього станом на 8:00 08.11.2020 зареєстровано 13 424 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 897 – серед дітей (за добу –10) та 1114 серед медичних працівників (за добу – 39), ...зареєстровано 11 летальних випадків", - йдеться у повідомленні вірусологів.

Всі померлі мали хронічні патології серцево-судинної системи, в тому числі 5 – цукровий діабет. Вік померлих – 43-50 років (4 хворих), 66-81 років (7 хворих). Всього в регіоні 139 летальних випадків від COVID-19.

Одужало за добу 85 хворих. Продовжують лікуватись – 10565, із яких 1071 лікуються в стаціонарах, 9494 – на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

Як раніше повідомлялось, в області розгортаються додатково 409 місць для лікування хворих на коронавірус. З 9 листопада Запоріжжя, Мелітополь та 4 райони області переходять у "червону" зону.

В Україні за добу виявили 9397 випадків захворювання.