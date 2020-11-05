У Запорізькій обласній лікарні реконструюють відділення екстреної меддопомоги
Велике будівництво
Укрінформ
У межах Національної програми “Велике будівництво” в КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” виконується капітальний ремонт відділення екстреної медичної допомоги.
Роботи обіцяють завершити вже в грудні цього року, повідомив сьогодні, 5 листопада, під час наради директор медичного закладу Ігор Шишка, передає кореспондент Укрінформу.
“В рамках Національної програми “Велике будівництво” на базі ЗОКЛ виконується реконструкція відділення екстреної медичної допомоги. В ході ремонтних робіт було прийнято рішення об’єднати приймальне відділення та відділення загальної реанімації, що дозволить отримати потужний комплекс для надання невідкладної медичної допомоги”, - сказав Шишка.
Вартість проєкту – 18 млн грн. Об’єкт обіцяють завершити вже в грудні цього року.
В межах співпраці з Державним фондом регіонального розвитку в лікарні також триває термомодернізація операційного та аудиторного корпусів.