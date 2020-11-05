У Запорізькій обласній лікарні реконструюють відділення екстреної меддопомоги

У Запорізькій обласній лікарні реконструюють відділення екстреної меддопомоги

Велике будівництво
Укрінформ
У межах Національної програми “Велике будівництво” в КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” виконується капітальний ремонт відділення екстреної медичної допомоги.

Роботи обіцяють завершити вже в грудні цього року, повідомив сьогодні, 5 листопада, під час наради директор медичного закладу Ігор Шишка, передає кореспондент Укрінформу.

“В рамках Національної програми “Велике будівництво” на базі ЗОКЛ виконується реконструкція відділення екстреної медичної допомоги. В ході ремонтних робіт було прийнято рішення об’єднати приймальне відділення та відділення загальної реанімації, що дозволить отримати потужний комплекс для надання невідкладної медичної допомоги”, - сказав Шишка.

Будівельники вже виконали 95% демонтажних робіт, триває монтування інженерних мереж, побудовано спеціальний заїзд, завдяки якому в приміщення завезуть новий ангіограф. Окрім того, готуються два приміщення для МРТ та цифрового рентгену, що дозволить забезпечувати оптимальний режим надання медичної допомоги пацієнтам, які будуть потрапляти до відділення екстреної медичної допомоги.

Вартість проєкту – 18 млн грн. Об’єкт обіцяють завершити вже в грудні цього року.

В межах співпраці з Державним фондом регіонального розвитку в лікарні також триває термомодернізація операційного та аудиторного корпусів.

Минулого року тут замінили вікна та двері, в цьому році виконується утеплення фасадів. Вартість робіт - 19 млн 741 тис. грн. Роботи будуть завершені вже до 10 грудня.

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Як раніше повідомлялось, на базі обласної клінічної лікарні створено перший в області телемедичний центр.

Початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета програми - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: Дмитро Смольєнко

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