Об’єкти «Великого будівництва» готові на 89% по всій країні - Мінрегіон

Об’єкти державної програми «Велике будівництво» готові на 89% по всій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"За даними моніторингової групи Мінрегіону, яка постійно відслідковує стан реалізації програми «Велике будівництво», на 4 листопада середній відсоток будівельної готовності об’єктів по Україні складає 89%. Школи, які входять до програми, готові на 93%, дитсадки – на 88%, спортивна інфраструктура – на 86% та інші об’єкти – на 86%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під головуванням міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова пройшла селекторна нарада з головами обласних державних адміністрацій по виконанню програми Президента «Велике будівництво» у частині 100/100/100.

На нараді приділили особливу увагу питанню якості централізованих систем постачання кисню, що встановлюються в лікарнях, та заслухали пропозиції керівників ОДА щодо спрощення процедури закупівлі послуг та обладнання на місцях.

«В умовах коронакризи питання забезпечення українців якісними медичними послугами має бути в пріоритеті всіх очільників регіонів. Наразі більшість областей тримає високий темп будівництва приймальних відділень опорних лікарень, які входять до Програми Президента «Велике будівництво». Сподіваємось, що прогрес, який зараз демонструють області по завершенню об’єктів медичної інфраструктури, дозволить вчасно та в повному об’ємі виконати цьогорічну програму», – наголосив Чернишов.

На селекторній нараді міністр також підняв питання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в постраждалих областях і закликав керівництво відповідних регіонів не знижувати динаміку освоєння коштів, які передбачені на відновлення інфраструктури та компенсації постраждалим громадянам.

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