На Закарпатті — найбільше померлих від COVID-19 за добу з початку пандемії

На Закарпатті сьогодні, 5 листопада, зафіксована найбільша кількість інфікованих COVID-19 та найвища смертність з початку пандемії - за минулу добу коронавірус виявили у 379-ти осіб, 10 людей померли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Закарпатська ОДА.

«Ситуація щодо COVID-19 на Закарпатті станом на 9 годину 5 листопада - за минулу добу у 379 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за минулу добу на Закарпатті померли 10 хворих із діагнозом COVID-19.

Наразі це найвищі показники захворюваності та смертності у регіоні. Напередодні повідомлялося про 6 людей, які померли від цієї хвороби.

Зараз на Закарпатті на коронавірус хворіють 15849 осіб.

Два міста в області та три райони – в червоній карантинній зоні, це Ужгород та Берегове, Ужгородський, Перечинський та Великоберезнянський райони. До показників червоної зони наближаються ще три райони – Свалявський та Виноградівський, а також місто Чоп.

В Ужгороді ситуація критична, там заповнені на 100% усі лікарні, що приймають хворих на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 листопада в Україні лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.