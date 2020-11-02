«Червоний» Житомир проситиме послаблень для бізнесу
Про це він зазначив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні було дві зустрічі з головою ОДА. Ми збирали бізнес Житомира, представників ринків, торговельних центрів і обговорювали це питання (карантинні вимоги для червоної зони – ред.). Вони згодні на те, аби більш жорстко контролювати всі обмеження, але не згодні з закриттям. Сьогодні буду спілкуватися з головним державним санітарним лікарем і міністром для того, щоб у тому рішенні, яке прийняв Кабмін, зробили деякі послаблення для Житомира», - зазначив Сухомлин.
Мер висловив сподівання, що за вечір та ранок спробують відпрацювати окремі умови для Житомира та Житомирської області.
В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у містах Житомирі, Бердичеві, Коростені, Малині, Новограді-Волинському, а також в Андрушівському, Бердичівському, Ємільчинському, Житомирському, Коростишівському, Лугинському, Любарському, Народицькому, Овруцькому, Попільнянському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському районах.
На Житомирщині підтверджено 15 362 випадки захворювання на COVID-19, 7 821 хворий одужав, 266 людей померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 листопада в Україні лабораторно підтверджено 402 194 випадки COVID-19, з них за добу 6754.