На Дніпропетровщині від ускладнень, спричинених СOVID-19, помер ексмер Павлограда Іван Метелиця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Павлоградської міської ради.

Відомо, що спочатку його лікували у міській лікарні Павлограда, згодом перевели до обласної лікарні ім. І. Мечникова.

У міськраді зазначили, що з 1990 року Метелиця був заступником голови Павлоградського міського виконавчого комітету, з 1994 по 2006 та з 2010 по 2015 – Павлоградським міським головою. В 2015 році він був обраний депутатом Павлоградської міської ради.

На місцевих виборах балотувався на посаду міського голови Павлограда й посів п’яте місце.

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В Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, з них за добу – 7 959. На Дніпропетровщині загалом підтверджено 15 071 випадок захворювання на COVID-19, 6057 мешканців регіону вже одужали, 368 – померли.