У Запоріжжі намагались створити фейкову «міськраду» - СБУ

Служба безпеки України викрила у Запоріжжі організоване угруповання, яке намагалось створити фейкову «міську раду» з метою дестабілізації ситуації у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Укрінформ.

"За попередньою версією слідства, учасники групи намагалися створити псевдоорган місцевого самоврядування на території обласного центру. Для легітимізації своїх задумів вони обрали так званих голів і депутатів самопроголошеного утворення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за вступ до лав фейкового органу фігуранти пропонували гроші й обіцяли оформити відповідні "посвідчення".

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Під час обшуків у помешканнях організаторів та активних учасників групи виявлені документи, печатки, штампи, комп’ютерну техніку та інші предмети з доказами протиправної діяльності.

У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.