СБУ блокувала створення клона Хмельницької міськради

У Хмельницькому Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність організованої групи, учасники якої намагалися створити фейкову міськраду обласного центру для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За попередньою версією слідства органів безпеки, учасники групи, до складу якої входили понад 10 осіб, провели зібрання, де створили «орган місцевого самоврядування Республіки Україна «Хмельницька міська рада». Вони обрали «голову» і «депутатів» псевдоутворення та проголосили ліквідацію чинного органу місцевого самоврядування - Хмельницької міської ради. Для імітації легітимності зловмисники також розробили та підписали установчі документи фейкової організації.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатор групи на власній сторінці у соцмережах поширював інформацію із закликами приєднуватись до «новоутвореної міської ради» для здійснення «реального» місцевого самоврядування.

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Під час обшуків у помешканнях фігурантів та за місцем проведення фейкових установчих зборів правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.