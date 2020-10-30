Дощі та мокрий сніг: яким буде останній день жовтня

В Україні у суботу, 31 жовтня, очікується дощова погода, температура вдень становитиме 6-11° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«31 жовтня хмарно. Часом помірні, на заході та півночі країни невеликі дощі. Вітер переважно північний, 7-12 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів до 11°; вдень 6-11°, у південно-східній частині до 14°.

У Карпатах дощ та мокрий сніг, температура протягом доби близько 0°.

У Києві та Київській області завтра часом невеликий дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 6-8°, вдень 8-10°; по області вночі 3-8°, вдень 6-11°.

У наступні два дні, 1-2 листопада, в Україні утримається хмарна погода з проясненнями. В західних областях без істотних опадів; на решті території 1 листопада помірні дощі, вночі на північному сході, вдень на півдні країни місцями значні дощі, 2 листопада невеликі, вночі на сході та південному сході країни помірні дощі.

Вітер переважно північний (у південно-східній частині - південний), 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°, у західних областях 1-6° тепла, в Карпатах і на Прикарпатті місцями 0-3° морозу, вдень 7-12° тепла; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 6-11°, вдень 10-15°.

У столичному регіоні 1 листопада помірний, 2 листопада невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12°.

Впродовж 3-4 листопада погода в Україні не зміниться. У західних областях 3 листопада помірний, на решті території місцями невеликий дощ; 4 листопада в Україні переважно без опадів, лише вночі в західних областях невеликий дощ.

Температура вночі 1-7° тепла, в Криму 8-11°; вдень 7-13°, на півдні країни до 15° (в Карпатах вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла).

У Києві 3 листопада місцями невеликий дощ, 4 листопада без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

Крім того, за орієнтовним прогнозом, 5-9 листопада в Україні переважно без опадів, лише 5 листопада у західній частині дощ.

Температура 5-7 листопада вночі 0-6° тепла, вдень 5-11°, на півдні країни до 13°; 8-9 листопада зниження температури повітря вночі до 4° тепла - 2° морозу, вдень до 3-9° тепла.