Мером Трускавця переобрали Андрія Кульчинського

У Львівській області мером курортного Трускавця знову став 48-річний Андрій Кульчинський, який балотувався від політичної партії «Європейська солідарність».

Як передає Укрінформ, про це Кульчинський повідомив у Фейсбуку, розмістивши відеозвернення зі словами подяки виборцям.

«Дякую всім за вашу довіру і підтримку. Те, що за мене проголосувало так багато людей, означає, що люди належним чином оцінили те, що ми робили останні 5 років.», - сказав мер.

За крісло мера в Трускавці Львіської області змагалися дев'ять кандидатів, у тому числі двоє колишніх очільників цього міста: 68-річний Лев Грицак та 55-річний Руслан Козир.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.