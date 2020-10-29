На виборах до райрад Житомирщини найбільше мандатів отримують «Слуга народу» та «ЄС»

За попереднім підрахунком голосів у 4 районних радах Житомирщини найбільше мандатів отримують партії «Слуга народу» та «Європейська солідарність».

Про результати паралельного підрахунку голосів кореспонденту Укрінформу повідомили в обласному виборчому штабі партії «Слуга народу».

«Наразі пораховані результати голосування до районних рад на 75,79% дільниць», - розповіли у штабі.

Зокрема до районних рад проходять «Слуга народу» (отримує 31 мандат у всіх райрадах), «Європейська солідарність» (25), «Наш край» (23), «Опозиційна платформа – За життя» (20), ВО «Батьківщина» (20), «Радикальна партія» (20), «Пропозиція» (14), «За майбутнє» (11), інші партії (16).

Відповідно до постанови Верховної Ради «Про утворення та ліквідацію районів», на Житомирщині замість 23 районів утворили 4 – Бердичівський, Житомирський, Коростенський та Новоград-Волинський, до райрад яких 25 жовтня обирали депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, за попереднім підрахунком голосів, до Житомирської обласної ради проходять 9 партій.

Вибори до місцевих рад відбулися 25 жовтня.