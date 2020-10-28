У прифронтовій Старогнатівці на Донеччині відкрилася новозбудована амбулаторія

У прифронтовому селі Старогнатівка Волноваського району на Донеччині відкрилася новозбудована амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

Як передає Укрінформ із посиланням на Донецьку ОДА, ця амбулаторія була збудована в рамках реалізації програми, спрямованої на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Вона забезпечена усім необхідним обладнанням та готова до прийому пацієнтів.

На Донеччині відкрилася новозбудована амбулаторія

Раніше для цієї амбулаторії за рахунок субвенції було придбано автомобіль Renault Duster, який допоможе медикам бути мобільнішими.

В ОДА зазначили, що новозбудована амбулаторія дозволить створити належні умови для якісного медичного обслуговування мешканців прифронтового села та довколишніх населених пунктів.

У відкритті амбулаторії взяв участь заступник голови Донецької облдержадміністрації Денис Клюшников.

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Як повідомлялося, 28 жовтня 2020 року розпочала роботу й нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Темрюк Нікольського району на Донеччині.