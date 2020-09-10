У тергромаді на Житомирщині відремонтували гімназію та звели амбулаторію

У Високівській ОТГ на Житомирщині у межах програми «Велике будівництво» завершили капітальний ремонт гімназії та побудували амбулаторію з житлом для лікарів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Житомирську ОДА.

«До початку нового навчального року завершено капітальний ремонт внутрішніх приміщень із створенням нового освітнього простору за стандартами Нової української школи (НУШ) у Високівської гімназії», - йдеться у повідомленні.

У гімназії навчаються 165 учнів з п’яти населених пунктів. Дітей до навчального закладу підвозять трьома автобусами.

Крім того, у селі Високе побудували амбулаторію з житлом для 2 лікарів.

Роботи у Високівській гімназії розпочалися у 2018 році, загальна вартість яких становить 6820,008 тис. грн. Головний підрядник об’єкту – ТОВ «Зодчество ЛТД».

Амбулаторію також почали зводити у 2018 році, на що витратили 9123,804 тис. грн. Роботи виконував підрядник ТОВ «АРТХАУС».

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У межах програми «Велике будівництво» у Житомирській області планують виконати роботи на 107 об’єктах, а саме: ремонт/реконструкція 7 приймальних відділень лікарень, будівництво 24 амбулаторій, 11 шкіл, 6 садочків, 6 стадіонів/об’єктів спорту, а також капітальний ремонт 53 об’єктів дорожнього господарства.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: oda.zht.gov.ua