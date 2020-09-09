У курортній Сваляві на Закарпатті відкрили відновлений міст

У межах проєкту "Велике будівництво" в курортному містечку Свалява на Закарпатті запустили рух по мосту, котрий був зруйнований з 2016 року і мав славу як “скандальний недобуд”.

Як передає Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Закарпатської ОДА, про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Петров.

“Міст у Сваляві — добудова, якою — пишаюсь! Пишаюсь робочим колективом, який взявся переробляти «заморозку». Пишаюсь працівниками ОДА, які переконали уряд зробити виключення та продовжити ще на рік фінансування соціально-важливого об’єкта,” - зазначив Петров.

Зі слів голови ОДА, мешканці Сваляви чудово знають цю багатостраждальну переправу, об’єкт скандальних роликів у соцмережах, зруйновану ще у 2016 році.

“Тоді ж розпочалося проєктування і будівництво нового мосту. Пройшло три роки: щось наплутав проєктувальник, десь неправильно побудував колишній забудовник, кудись не туди дивилася місцева свалявська влада, строк фінансування закінчився, проєкт заморозили - моста так ніхто і не дочекався” - нагадав Петров.

У серпні 2019 року Закарпатська ОДА звернулася до уряду з проханням продовжити фінансування, проєкт розморозили, внесли в програму «Велике будівництво», минув рік і 8 вересня по мосту поїхали перші автомобілі.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, у межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: carpathia.gov.ua,