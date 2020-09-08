На Львівщині завершують ремонт автошляху Східниця – Пісочна

У Львівській області дорожники завершують ремонт на автошляху Східниця – Пісочна довжиною 52,5 кілометра та вартістю в понад 280 млн грн, виділених з президентської програми «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

“Повністю відновленим автошляхом зазначеної дороги водії зможуть мандрувати вже через кілька тижнів. Ця дорога є стратегічно важливою, оскільки веде до низки туристичних об’єктів. Відтак, переконаний, відремонтований автошлях дозволить залучити ще більше туристів в регіон, а це сприятиме економічному, культурному та інвестиційному розвитку Львівщини. Найбільший фінансовий ресурс на ремонт цієї дороги скерували в межах програми “Велике будівництво”, яку ініціював Президент Володимир Зеленський. Це понад 280 мільйонів гривень ”, - зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Дорогу розпочали ремонтувати у 2017 році, відтак відремонтували 20,6 км у вирівнюючому шарі та 13,3 км у верхньому шарі асфальтобетонного покриття. Через нестачу фінансування роботи призупинили.

За словами Бучка, завдяки проєкту «Велике будівництво» ремонт вдалося відновити і проводять його відразу на двох ділянках – Дрогобич - с. Пісочна та смт Східниця - м. Борислав. На першій ділянці роботи практично завершили. Дорожники проклали конструктивні шари асфальтобетонного покриття з попереднім укріпленням основи, нанесли розмітку та встановили сучасні дорожні знаки маршрутного орієнтування, меж населених пунктів за європейським зразком. Щодо ділянки смт Східниця – м. Борислав, влаштували нижній та верхній шари покриття. Наразі завершують роботи з влаштування водовідведення, нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків.

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Дорогу ремонтує підрядна організація ТзОВ “Автомагістраль-Південь”.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, у межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: loda.gov.ua