На Рівненщині звели новий дитсадок

Новозбудований садок ввели в експлуатацію у Рівненській області у межах президентської програми «Велике будівництво».

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«У селі Переброди, що у Дубровицькому районі, запрацював новий дитячий садок. Його вдалось звести «з нуля» у рамках президентської програми «Велике будівництво». Однак це не єдиний заклад цієї програми, який реалізується в районі. Є ще ліцей і спорткомплекс у Дубровиці, також і місцева дорога Дубровиця-Трипутня», - зазначив голова Дубровицької РДА Олександр Гузич.

У закладі працюватиме три групи, його відвідуватиме 60 дітей. Кожна кімната дитсадка обладнана усім необхідним, є й інклюзивний кабінет для дітей з особливими освітніми потребами, облаштовано дитячий майданчик та вуличне освітлення.

Зазначається, що найближчий дитячий садок розташований у сусідньому селі, за 20 км від Перебродів, тому такий дошкільний заклад у селі був дуже необхідний.

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У межах «Великого будівництва» в області будують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спортивних споруд, 73 км місцевих доріг, а також 7 приймальних відділень при медзакладах.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, у межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua