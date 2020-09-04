На Херсонщині розпочинають ремонт дороги на Генічеськ

На Херсонщині у рамках реалізації національної програми «Велике будівництво» розпочинають ремонт автомобільної дороги Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ.

Про це під час онлайн-звіту за тиждень повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає кореспондент Укрінформу.

«36 ділянок доріг відремонтовані у різних районах нашої області і ми продовжуємо цю роботу. Зокрема, сьогодні мені доповіли про початок ремонту дороги Р-47, яка сполучає кілька районів нашої області», - зазначив Гусєв.

За його словами, до кінця вересня також завершать капітальний ремонт проблемних мостових переходів через Милівську та Новокаїрську балки на трасі Т-04-03 Мар’янське – Берислав.

Як повідомляв Укрінформ, ремонт дороги Р47, яка веде до Генічеська, відкладався через тяганину в Антимонопольному комітеті.

Початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, у рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.