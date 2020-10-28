У Коростені перемагає мер, який керує містом із 1998 року
Про підсумки паралельного підрахунку голосів кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі обласного осередку партії «Наш край».
«За попередніми підрахунками голосів щодо посади міського голови у Коростені, то Володимир Москаленко набирає 6801 голос, що у відсотках становить 38,8%. Другим іде Віталій Науменко («Слуга народу») з 5673 голосами, а це 32,4%», - повідомили у пресслужбі.
Третім став Юрій Вигівський (самовисуванець) з 1880 голосів, що становить 10,2%, а четвертим - Михайло Ткачов (самовисуванець) з показником 660 голосів – 3,8%.
У пресслужбі наголосили, що опрацювали наразі майже 100% протоколів за підсумками виборів мера Коростеня.
Явка на виборах у місті становить 32,8%.
67-річний Володимир Москаленко вперше обраний на посаду Коростенського міського голови у 1998 році й з того часу його переобирали на всіх наступних виборах.
Як повідомляв Укрінформ, за попередніми підрахунками голосів на виборах мера Житомира перемагає чинний міський голова Сергій Сухомлин від партії «Пропозиція».