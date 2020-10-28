У Коростені перемагає мер, який керує містом із 1998 року

На виборах мера Коростеня, що на Житомирщині, попередньо перемагає Володимир Москаленко від партії «Наш край», який перебуває на цій посаді з 1998 року.

Про підсумки паралельного підрахунку голосів кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі обласного осередку партії «Наш край».

«За попередніми підрахунками голосів щодо посади міського голови у Коростені, то Володимир Москаленко набирає 6801 голос, що у відсотках становить 38,8%. Другим іде Віталій Науменко («Слуга народу») з 5673 голосами, а це 32,4%», - повідомили у пресслужбі.

Третім став Юрій Вигівський (самовисуванець) з 1880 голосів, що становить 10,2%, а четвертим - Михайло Ткачов (самовисуванець) з показником 660 голосів – 3,8%.

У пресслужбі наголосили, що опрацювали наразі майже 100% протоколів за підсумками виборів мера Коростеня.

Явка на виборах у місті становить 32,8%.

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67-річний Володимир Москаленко вперше обраний на посаду Коростенського міського голови у 1998 році й з того часу його переобирали на всіх наступних виборах.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми підрахунками голосів на виборах мера Житомира перемагає чинний міський голова Сергій Сухомлин від партії «Пропозиція».

Вибори до місцевих рад відбулися 25 жовтня.