В Ужгороді до другого туру виходить чинний мер

В Ужгороді, за попередніми даними підрахунку голосів на міських ДВК, до другого туру виборів міського голови виходять чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила голова Ужгородської ТВК Руслана Куберка.

“В Ужгороді, за попередніми даними підрахунку голосів на міських ДВК, за результатами голосування на посаду міського голови в Ужгороді у другий тур виходять чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей. За Андріїва, попередньо, проголосували 9 143 виборці, за Щадея — 6 472.” - повідомила Куберка.

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Як повідомлялося, в Ужгороді офіційні результати виборів оголосять, ймовірно, у пятницю - на двох дільницях у місті призначили перерахунок голосів через порушення.

У неділю, 25 жовтня,в Україні пройшли місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.