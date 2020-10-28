Потяги запізнюються - біля Кривого Рогу вкрали частини колії і сталася аварія

У зв’язку з аварією на залізниці біля Кривого Рогу, внаслідок якої перекинулися товарні вагони, змінено маршрути руху деяких пасажирських поїздів, що призвело до їх запізнення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укрзалізницю.

«Наразі рух пасажирських поїздів організований в об’їзд місця аварії через перегін Савро - П’ятихатки стикове», - йдеться в повідомленні.

Так, через зміну маршруту запізнюються наступні поїзди: № 740 Кривий Ріг — Київ запізниться на 25 хвилин; № 102 Київ - Херсон на 2,5 години.

Укрзалізниця обіцяє оперативно інформувати про затримки інших пасажирських поїздів.

Також зазначається, що для ліквідації наслідків аварії на місце вже відправлені відновні поїзди станцій Кривий Ріг, П'ятихатки, Знам’янка та працівники колійного господарства.

Випадок розслідує комісія регіональної філії «Придніпровська залізниця» за участю представників апарату управління Укрзалізниці.

За попередніми висновками, причиною аварії є незаконне втручання сторонніх осіб, а саме: крадіжка частин колії - стикових накладок.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак закликав правоохоронців знайти винних у сходженні вантажних вагонів.

«Зі свого боку ми вже проводимо розслідування за даним фактом та відреагуємо належним чином. Також ми звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення», - сказав Жмак, уточнивши, що внаслідок аварії сталося сходження 15 вагонів вантажного поїзда.

Як повідомлялося, раніше поліція інформувала, що 28 жовтня о 4.10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Внаслідок події люди не постраждали.

Начальник Криворізької дистанції колії регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Дмитро Харківський сказав кореспонденту Укрінформу, що на усунення наслідків аварії піде більше доби.