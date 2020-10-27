Модернізація водопостачання Маріуполя: розпочався проєкт з французькою компанією

У Маріуполі разом з французькою компанією Beten Ingenierie приступили до першого етапу реалізації проєкту з модернізації системи водопостачання міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Зазначається, що 27 жовтня Маріуполь відвідала французька делегація на чолі з президентом французької компанії Beten Ingenierie Жаном Рошем. Представники муніципалітету і компанії обговорили перший етап реалізації проєкту з модернізації системи водопостачання міста.

Перший заступник міського голови Михайло Когут подякував партнерам за допомогу у вирішенні столітньої проблеми маріупольців, назвавши сьогоднішню зустріч черговим кроком на шляху реалізації проєкту з водопостачання.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко підкреслив, що проєкт дасть можливість місту вирішити одну з ключових проблем - забезпечити жителів комунальною послугою європейського рівня.

«Крок за кроком йдемо до мети - чистій воді з крана в Маріуполі. Ми пройшли бюрократичні етапи. Тепер приступаємо безпосередньо до реалізації проєкту. Упевнений, вже через чотири роки маріупольці зможуть отримати комунальну послугу європейської якості», - заявив мер.

У свою чергу Жан Рош підкреслив, що делегація приїхала, щоб розпочати реалізацію першого етапу проєкту. Французькі фахівці проведуть у Маріуполі один тиждень, і за цей час планується провести проєктно-дослідницькі роботи.

Як повідомляв Укрінформ, Франція надасть 64 млн євро кредитних коштів під 0,08 % річних для реалізації проєкту забезпечення міста Маріуполя питною водою найвищого стандарту якості.

Проєкт питної води в Маріуполі започатковано в січні 2019 року, відтоді було проведено фінансові й адмінпроцедури для його запуску.

Планується, що нова станція питної води буде введена в експлуатацію в Маріуполі в 2023 році, якнайпізніше у 2024 році. Проєктом також передбачено, враховуючи питання використання водних ресурсів водосховища, розробку до 2040 року Генерального плану з удосконалення системи водопостачання та водовідведення міста.

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Реалізовувати масштабний проєкт з модернізації системи постачання питної води міста допоможуть такі провідні французькі компанії, як Stereau та Beten. Таким чином, французькі підприємства надаватимуть супровід Маріупольській міській адміністрації та Міськводоканалу щодо поліпшення продуктивності та робочих характеристик системи.