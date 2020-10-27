У Дніпрі попрощалися з волонтеркою бабусею Лю

У Дніпрі попрощалися з відомою волонтеркою бабусею Лю. На території лікарні ім. Мечникова військовий капелан отець Дмитро Поворотний провів церемонію відспівування.

Попрощатися з бабусею Лю прийшли волонтери і патріоти України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми познайомились з бабусею Лю в 14-му. Вона була знайома кожному волонтеру в штабі та в шпиталі, кожному бійцю та волонтерам з команди Вокзал-Дніпро. Це була маленька жінка з величезним серцем”, - говорить про жінку-волонтерку голова благодійного фонду “Відкрите серце” Світлана Свердличенко.

У Дніпрі попрощалися з легендарною волонтеркою бабусею Лю / Фото: Микола Мякшиков, Укрінформ

Зазначається. що Людмила Григорівна Твердохліб застала Голодомор і Другу світову війну, і тому вважала, що потрібно допомагати тим, хто оберігає мир. За її словами, її дід був кобзарем, спадкоємцем козаків, він розповідав їй про героїчне минуле української нації та її героїв. Влітку і навесні бабуся Лю самостійно вирощувала квіти в саду і овочі на своєму городі. А потім продавала їх в центрі міста. Виручені гроші передавала до шпиталю на лікування бійців і потреби армії. Збирала гроші і продавала сувенірну продукцію, оголошуючи всім бажаючим, що просить "не для себе, а для синочків", як ласкаво вона називала усіх бійців.

Вона регулярно приходила в центр допомоги військовослужбовцям на залізничному вокзалі Дніпра, спілкувалася з бійцями і молилася за Україну. Могла майже всю ніч розповідати різні історії зі свого життя, читала вірші.

Жінка перенесла інсульт і довго хворіла, але до останнього допомагала бійцям.

Бабусю Лю поховали на кладовищі села Ясне Новокадацького району.