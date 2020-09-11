У Швеції попрощалися з українкою, що пережила Голодомор і пройшла війну

У Швеції пішла з життя ветеранка війни Марія Арсентіївна Хрупало (Штельмах) родом з Миколаївщини, яка з 1996 року мешкала в Швеції разом зі своєю родиною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Швеції в Фейсбуці.

«Ми пам’ятаємо пані Марію як життєрадісну, хоробру, витривалу тендітну жінку і досвідчену медичну працівницю, яка від перших до останніх днів війни на передовій надавала необхідну медичну допомогу пораненим бійцям. Переживши Голодомори в Україні, пройшовши війну на передовій, гаслом її життя стало: «Я боюся почати боятися». Ми пам’ятаємо її душевне виконання українських пісень, на незабутності яких не позначилися ані роки війни, ані життя вдалині від рідної домівки. Світла пам'ять», - зазначається в повідомленні.

Співробітники Посольства 7 вересня взяли участь у жалобній церемонії поховання і розділили сум з її рідними.

Поминальну панахиду за померлою відправив о. Андрій Мельничук, ректор Української греко-католицької церкви в Стокгольмі.

Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції