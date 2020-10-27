У Бердичеві голова дільничної комісії переписувала протоколи у кафе - ОПОРА
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
«У Бердичеві Житомирської області спостерігачі ОПОРИ 26 жовтня зафіксували, як голова ДВК №181254 переписувала протоколи у кафе, яке знаходиться поруч з приміщенням ТВК», - йдеться у повідомленні.
Як розповів спостерігач ОПОРИ, у ТВК членів ДВК відправили на уточнення протоколу про підрахунок голосів. Замість того, щоб поїхати на дільницю, вони пішли у кафе, яке поруч із ТВК, і там переписували протоколи.
Спостерігачі зафіксували це на відео і викликали поліцію. Поки приїхали правоохоронці, членів ДВК вже не було в кафе. Представники ОПОРИ дали свідчення поліції та представницю ДВК затримали, коли вона знову принесла документацію до ТВК.
Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.
Фото: ОПОРА