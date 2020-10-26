Мера Херсона обиратимуть у другому турі – експерти

У Херсоні, де ще не завершився підрахунок голосів на місцевих виборах, експерти прогнозують другий тур, на якому визначиться майбутній міський голова.

Про це на брифінгу 26 жовтня повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Херсонській області Євгеній Гладкий, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Ще протоколи опрацьовуються, ми не маємо ще стовідсоткового результату, але те, що ми вже бачимо – можна говорити, що, швидше за все, у місті Херсон буде другий тур», - зазначив Гладкий.

Розділяє цей прогноз і голова облорганізації КВУ Дементій Білий. За його словами, другий тур буде обов’язково, проте наразі можна лише припускати, хто переміг, з огляду на інформацію, що отримують від спостерігачів, які працювали на дільницях. Зокрема, називають прізвища нардепа Ігоря Колихаєва та ексмера Херсона Володимира Сальдо.

Водночас, Дементій Білий зазначив, що довіряти проведеним під час виборів у Херсоні двом екзитполам, що були оприлюднені, не можна, бо вони проводилися не за стандартами.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.