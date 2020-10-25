На підвіконнях та лавках: у Житомирі виборці голосують без кабінок

На Житомирщині Громадянська мережа ОПОРА фіксує порушення таємниці голосування виборцями через відсутність кабінок для волевиявлення.

Як передає Укрінформ, про це ОПОРА повідомляє на сайті.

«У Житомирі та області на виборчих дільницях масово відсутні кабінки для голосування. Виборці голосують або в саморобних кабінках, які члени ДВК виготовили з підручних засобів, або на підвіконні, на лавках чи столах, порушуючи таємницю голосування», - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині виборці голосують без кабінок / Фото: Опора

Зокрема, у Житомирі на дільниці №181341 замість кабінки для голосування – стілець, обтягнутий тканиною. Крім того, на дільниці № 181354 виборці голосують за столами, поруч один з одним.

На деяких ДВК замість кабінок – конструкції зі спортивного інвентарю.

У Коростені на дільниці № 181276 бюлетень заповнюють на підвіконні та на лавках поруч з іншими людьми.

Як повідомлялося, у Житомирі 2 ДВК не відчинилися вчасно через відсутність кабінок для голосування.

У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.