На підвіконнях та лавках: у Житомирі виборці голосують без кабінок
Як передає Укрінформ, про це ОПОРА повідомляє на сайті.
«У Житомирі та області на виборчих дільницях масово відсутні кабінки для голосування. Виборці голосують або в саморобних кабінках, які члени ДВК виготовили з підручних засобів, або на підвіконні, на лавках чи столах, порушуючи таємницю голосування», - йдеться у повідомленні.На Житомирщині виборці голосують без кабінок / Фото: Опора
Зокрема, у Житомирі на дільниці №181341 замість кабінки для голосування – стілець, обтягнутий тканиною. Крім того, на дільниці № 181354 виборці голосують за столами, поруч один з одним.
На деяких ДВК замість кабінок – конструкції зі спортивного інвентарю.
У Коростені на дільниці № 181276 бюлетень заповнюють на підвіконні та на лавках поруч з іншими людьми.
Як повідомлялося, у Житомирі 2 ДВК не відчинилися вчасно через відсутність кабінок для голосування.
У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.