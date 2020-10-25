На Донеччині не відкрилися дві дільниці – поліція

У Донецькій області станом на 9.00 з 917 виборчих дільниць не відкрилися дві.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в поліції області.

«Станом на 09.00 відкрилися 915 виборчих дільниць. З різних причин залишаються закритими одна дільниця у Лимані, друга - у Дружківці», - йдеться у повідомленні.

Через порушення виборчого законодавства відкрито три кримінальні провадження – за несвоєчасне відкриття дільниць та можливе приховання печатки комісії.

Правоохоронці запевнили, що поліція готова забезпечити проведення чесних виборів та оперативно реагує на кожне повідомлення про правопорушення.

Загалом у Донецькій області створено 45 територіальних виборчих комісій та 917 виборчих дільниць.

Дільниці перебувають під охороною майже двох тисяч поліцейських.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні проходить голосування на місцевих виборах.

Фото: police.dn.ua