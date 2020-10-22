Гірникам шахти «Надія» погасили борги із зарплати - Львівська ОДА
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.
«Під контролем Президента України вдалось погасити заборгованість із заробітної плати гірникам шахти «Надія». Тож сьогодні шахтарі отримали заробітну плату», - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня підтримала зміни до держбюджету-2020, передбачивши 47 млн грн на виплату боргів із зарплати перед гірниками шахти "Надія".
В уряді наголосили, що борги із зарплат виникли через порушення з боку попереднього керівництва, про що свідчать матеріали фінансового аудиту ПрАТ "Шахта "Надія". Міненерго вже передало ці матеріали у правоохоронні органи для подальшого розслідування.
На початку вересня гірники шахти «Надія» понад тиждень знаходились під землею, а їхні родичі перекривали міжнародну трасу, вимагаючи виплати заборгованості із заробітної плати.