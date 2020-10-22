Гірникам шахти «Надія» погасили борги із зарплати - Львівська ОДА

Гірникам шахти «Надія» погасили борги із зарплати - Львівська ОДА

Укрінформ
На рахунок ПрАТ «Шахта «Надія» сьогодні, 22 жовтня, надійшли кошти з державного бюджету в розмірі 51 млн грн для погашення заборгованості із заробітної плати.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Під контролем Президента України вдалось погасити заборгованість із заробітної плати гірникам шахти «Надія». Тож сьогодні шахтарі отримали заробітну плату», - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня підтримала зміни до держбюджету-2020, передбачивши 47 млн грн на виплату боргів із зарплати перед гірниками шахти "Надія".

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В уряді наголосили, що борги із зарплат виникли через порушення з боку попереднього керівництва, про що свідчать матеріали фінансового аудиту ПрАТ "Шахта "Надія". Міненерго вже передало ці матеріали у правоохоронні органи для подальшого розслідування.

На початку вересня гірники шахти «Надія» понад тиждень знаходились під землею, а їхні родичі перекривали міжнародну трасу, вимагаючи виплати заборгованості із заробітної плати.

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