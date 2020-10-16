У Кривому Розі завершився підземний шахтарський страйк

Підземний шахтарський страйк, що тривав 43 доби на шахті “Жовтнева” Криворізького залізорудного комбінату, завершився. Сторонам вдалося домовитися, протестувальники вийшли на поверхню.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець у Фейсбуці.

“Перемовини між протестувальниками та адміністрацією КЗРК закінчилися позитивно – угоду підписано”, - повідомив Волинець.

Він додав, що на гірників ще чекає іспит судовою системою. 16 жовтня о 13.00 у Жовтневому районному суді м. Кривий Ріг розпочнеться розгляд справи за позовом ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” до 10 шахтарів, які брали участь в акції протесту.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт КЗРК.

Державна служба з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Адміністрація КЗРК наполягає, що вимоги в частині підвищення зарплат на 10% та 25% набудуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться всі страйкарі.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".

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Станом на ранок 15 жовтня на шахті "Жовтнева" під землею продовжував протест 21 гірник.