У Кривому Розі завершився підземний шахтарський страйк
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець у Фейсбуці.
“Перемовини між протестувальниками та адміністрацією КЗРК закінчилися позитивно – угоду підписано”, - повідомив Волинець.
Він додав, що на гірників ще чекає іспит судовою системою. 16 жовтня о 13.00 у Жовтневому районному суді м. Кривий Ріг розпочнеться розгляд справи за позовом ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” до 10 шахтарів, які брали участь в акції протесту.
Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт КЗРК.
Державна служба з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.
Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.
Адміністрація КЗРК наполягає, що вимоги в частині підвищення зарплат на 10% та 25% набудуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться всі страйкарі.
Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".
Станом на ранок 15 жовтня на шахті "Жовтнева" під землею продовжував протест 21 гірник.