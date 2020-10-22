У Нікополі від ускладнень COVID-19 померла головлікар поліклініки

У Нікополі на Дніпропетровщині від коронавірусної інфекції померла головний лікар 3-ї поліклініки Тетяна Савченко.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сторінці Громадської спілки “Нікопольчани” у Фейсбуці.

“Тетяна Олександрівна була головним лікарем 3 поліклініки, завідуючої міським відділом охорони здоров'я. Завжди була компетентною, милосердною і чуйною”, - йдеться в повідомленні.

Як уточнили у Нікопольській міськраді, раніше вона була завідувачкою міського департаменту охорони здоров'я.

На Дніпропетровщині вже виявлено 12 068 випадків COVID-19. За минулу добу коронавірус підтвердили у 363 мешканців регіону. 5 277 жителів регіону вже одужали, 267 – померли.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу — 7 053.