На Вінниччині від коронавірусу померла головлікар райлікарні

На Вінниччині у вівторок від коронавірусу померла головлікар Томашпільської районої лікарні Олена Миронишина-Краківська. Це четверта смерть від COVID-19 серед медиків області.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила народний депутат Лариса Білозір, передає Укрінформ.

«Найкращі медики на передовій боротьби помирають від COVID-19. Гинуть лікарі, ті, що в масках, рятуючи тих, хто без... Сьогодні не стало неймовірної жінки, фахової, професійної, дієвої, головної лікарки Томашпільської районної лікарні Олени Миронишина-Краківської», - повідомила Білозір.

За її словами, головлікар була прикладом дотримання захисних заходів під час епідемії і суворо вимагала цього від підлеглих.

«У неї було все чітко в лікарні, сама подавала приклад, 2 маски, захист, рукавички, медперсонал у неї був забезпечений і захищений. Однак, не вбереглась, мала хронічні хвороби, астму, і, не зважаючи на це, не боялась, працювала, служила людям», - зазначила депутат.

Це вже четверта смерть від COVID-19 серед медиків області. Раніше від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла медична сестра Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю, лікар гематологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М. Пирогова, а також фельдшер підстанції швидкої допомоги у м. Вінниці.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587. На Вінниччині станом на вівторок лабораторно підтверджено 7726 випадків COVID-19, наразі хворіють 2897 осіб, подолали коронавірусну хворобу 4696 пацієнтів; 133 особи померли. За минулу добу виявлено 89 нових випадків COVID-19.

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