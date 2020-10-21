У Києві від ускладнень коронавірусу померла 21-річна волонтерка
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Фундація регіональних ініціатив, де вона працювала.
"Наша Інна Волкова сьогодні (20 жовтня - ред.) померла. Інна була громадською діячкою, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала, захищала і оберігала неймовірну кількість людей. Сьогодні зупинилося велике любляче серце неймовірної дівчини. Два тижні Інна боролася за життя у відділення інтенсивної терапії та реанімації Київської лікарні №9. СОVID-19 викликав рідкісне аутоімунне захворювання - синдром Гієнна-Барре. Через це тіло нашої дівчинки відмовило, і її підключили до ШВЛ", - йдеться у повідомленні.
За даними ЗМІ, волонтерці виповнився лише 21 рік.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 315 826 випадків зараження коронавірусом, з них за добу – 6 719.