У Києві від ускладнень коронавірусу померла 21-річна волонтерка

У Києві від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, 20 жовтня померла активістка і громадська діячка Інна Волкова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Фундація регіональних ініціатив, де вона працювала.

"Наша Інна Волкова сьогодні (20 жовтня - ред.) померла. Інна була громадською діячкою, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала, захищала і оберігала неймовірну кількість людей. Сьогодні зупинилося велике любляче серце неймовірної дівчини. Два тижні Інна боролася за життя у відділення інтенсивної терапії та реанімації Київської лікарні №9. СОVID-19 викликав рідкісне аутоімунне захворювання - синдром Гієнна-Барре. Через це тіло нашої дівчинки відмовило, і її підключили до ШВЛ", - йдеться у повідомленні.

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За даними ЗМІ, волонтерці виповнився лише 21 рік.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 315 826 випадків зараження коронавірусом, з них за добу – 6 719.