У Житомирі побудують сміттєпереробний завод, аналогів якому немає в Україні

У Житомирі до 2022 року побудують сучасний сміттєпереробний завод потужністю 85 тис. тонн на рік, який не спалюватиме відходів, а матиме дві лінії з їх сортування та компостування.

На цьому під час пресконференції в Житомирі наголосив директор комунальної установи «Агенція розвитку міста» Борис Пахолюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У 2018 році місто та приватна компанія ТОВ «МС Соціальний проєкт» уклали інвестиційну угоду. Згідно із нею, інвестор побудує в Житомирі сміттєпереробний завод, а місто не вкладає в це жодної копійки власних коштів, але гарантує і зобов’язується не менше 85 тис. тонн відходів у рік передавати на переробку цьому підприємству. Зараз відходи звозять на полігон, але з кожним роком їх стає більше і рано чи пізно він стане перевантаженим. У стратегії розвитку міста до 2030 року будівництво такого заводу і вирішення проблеми ефективного поводження з твердими побутовими відходами є одним із пріоритетів», - зазначив директор «Агенції розвитку міста» Борис Пахолюк.

Відкриття в обласному центрі сучасного заводу з переробки твердих побутових відходів підтримує Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Проєкт у місті планували реалізувати до кінця 2019 року, але цьому завадили тривала процедура отримання дозвільних документів, коронавірус та карантин.

«У 2020 році ми отримали два ключові дозвільні документи, які фіналізують етап підготовчих робіт. Це дозвіл від Держгеокадастру та Державної архітектурно-будівельної інспекції. Таким чином, у нас на сьогодні є повний пакет усіх необхідних експертиз, висновків, погоджень та дозволів на будівництво першого в Україні повноцінного сміттєпереробного заводу. Вдячні за підтримку меру Житомира та міській раді», - акцентував директор ТОВ «МС Соціальний проєкт» Євген Барах.

За його словами, загальна проєктна вартість будівництва заводу становить 9 млн євро. Компанія вже інвестувала 1,5 млн євро в обладнання, металоконструкції та інші матеріали. Обладнання, яке відповідає європейським нормам безпеки, виготовив хорватський завод «Технікс» і воно наразі чекає на доставку в Житомир.

Євген Барах пояснює, що завод зменшить навантаження на місцевий полігон та негативні наслідки для екологічної системи Житомира. За проєктом, на ньому буде 2 лінії з сортування та компостування відходів та створять 200 робочих місць.

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ТОВ «МС Соціальний проєкт» зареєстроване у Житомирі. Попри те, що земельну ділянку площею 2,6 га воно поки не використовує, але сплачує податки до місцевого бюджету. З січня 2019 до жовтня 2020 року підприємство інвестувало в казну Житомира 2 млн грн.

На запитання журналістів, чому сміттєпереробні заводи не будуються в Україні, Барах відповідає, що не всі за це беруться, адже такий проєкт вимагає значних інвестицій, а ще мають співпасти бажання інвестора та політична воля керівництва міста.

«Компанія має серйозні наміри завершити реалізацію проєкту найближчим часом», - додав Борис Пахолюк.

Директор ТОВ «МС Соціальний проєкт» наголошує, що завод у Житомирі побудують до 2022 року. Він стане пілотним проєктом й на основі цього досвіду аналогічні підприємства будуть запускати в інших містах.

Фото: Ніна Корецька