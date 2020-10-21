На Закарпатті запустили роботу на золотодобувному підприємстві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Закарпатська ОДА.

Зазначається, що востаннє підприємство запускали 15 років тому. Наразі тут працює збагачувальна фабрика Avellana Gold.

“На Закарпатті Мужіївський золоторудник запрацював після 15 років простою. Востаннє підприємство запускали у 2005 році, воно збанкрутіло, тому будь-які виробничі процеси тут не відбувалися. За словами очільника Закарпаття Олексія Петрова, ми підтримали іноземного інвестора та запуск проєкту з видобування золота і поліметалів, які є на території Мужіївського родовища. Початок роботи підприємства – це, насамперед, надходження додаткових інвестицій у бюджет громади та створення нових робочих місць”, - йдеться в повідомленні.

На підприємстві спочатку перероблятимуть руди, які залишилися від видобутку золота за попередні роки роботи. Вони й досі зберігаються на території фабрики.

«Проєкт має не стільки бізнесову, скільки екологічну складову. Головне, що ми позбавимося від небезпечних відвалів, яких практично 130 тис. тонн і які сьогодні створюють проблему екологічній системі регіону». - зазначив Петров.

За словами Андрія Смоліна, керівника українського представництва Avellana Gold, нині на фабриці працює більше 30 людей.

На Закарпатті знову запустили роботу на Мужіївському золоторуднику

Підприємство перероблятиме 500 тисяч тонн руди на рік та буде сплачувати понад 250 мільйонів гривень податків.

«Металу з нашої продукції буде достатньо для виробництва 300 000 акумуляторів на рік, що дозволить перекрити потребу країни в імпорті цинку», – повідомляє Брайан Севедж, генеральний директор компанії Avellana Gold.

Також наголошується, що родовище золота із затвердженими запасами у селі Мужієво, дозволяє Україні мати статус золотовидобувної країни.