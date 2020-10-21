У Новояворівську та Новому Роздолі на Львівщині опалювальний сезон почався вчасно

Теплові електроцентралі у Новояворівську та Новому Роздолі, що на Львівщині, вчасно розпочали подачу теплоносія.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учора технічний був пуск. Сьогодні, наскільки мені відомо, запущені обидві котельні за участю місцевої влади та народних депутатів. Хочу подякувати управителю в особі дочірнього підприємства «Нафтогаз Тепло», яке вчасно провело необхідні заходи, а також усім, хто долучався до цього процесу», - сказав Немічнов.

За інформацією Нафтогазу, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ, які торік були передані в управління ТОВ «Нафтогаз Тепло», 20 жовтня розпочали «розгін» системи для вчасного старту опалювального сезону. Тепло до осель більшості городян надійде впродовж 2-3 днів, залежно від готовності мереж.

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«Незважаючи на перепони та диверсії, ми сьогодні, відповідно до рішень органів місцевого самоврядування, розпочинаємо опалювальний сезон у двох містах, які до того перебували на межі техногенної катастрофи. Це нам вдалось здійснити завдяки наполегливій праці всього колективу підприємств, підтримці та розумінню керівництва НАК «Нафтогаз», — прокоментував керівник ТОВ «Нафтогаз Тепло» Федір Шевченко під час символічного «запуску тепла».

Як повідомлялося, рішенням Деснянського районного суду Києва через розкрадання газу в особливо великих розмірах (на понад 2 млрд грн) майно двох згаданих ТЕЦ було вилучено у власників, ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» у 2018 році та передане в управління приватному підприємству «Гарант Енерго-М», яке так і не змогло ефективно управляти теплоелектроцентралями, виплачувати працівникам заробітну плату, сплачувати за спожитий газ, його транспортування тощо.

Впродовж двох опалювальних сезонів — у 2018 та у 2019 роках — ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі мали критичні борги, а мешканці обох міст не знали, чи почнеться опалювальний сезон вчасно. Неодноразово жителі виходили на пікети та перекривали траси міжнародного значення.

У середині листопада 2019 року управління обома ТЕЦ було передано підприємству групи Нафтогаз — ТОВ «Нафтогаз Тепло», яке уклало договір з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на управління майном Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ. З першого вересня 2020 року ТОВ «Нафтогаз Тепло» також стало оператором системи розподілу електричної енергії у Новояворівську та Новому Роздолі.