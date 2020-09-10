АРМА оскаржить рішення суду щодо Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ

Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів (АРМА) оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання протиправними дій щодо обрання ТОВ "Нафтогаз Тепло" управителем арештованих майнових комплексів Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на Львівщині.

Як передає Укрінформ, про це АРМА повідомила у Фейсбуці.

В агентстві зазначають, що при ухваленні зазначеного рішення суд керувався частиною першою статті 13 Закону України "Про публічні закупівлі", яка передбачає, що закупівлі можуть здійснюватися шляхом застосування однієї з таких конкурентних процедур: відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог.

"Водночас судом не враховано частину другу статті 13 вказаного Закону, якою передбачено, що як виняток та відповідно до умов, визначених у частині другій статті 40 цього Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі", - наголосили в АРМА.

У відомстві наголошують, що переговорна процедура застосовується у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлює дотримання замовником строків для проведення тендера. Натомість процедура конкурсного відбору управителя арештованими активами складається з багатьох етапів і є тривалою.

В АРМА також нагадують, що в суді не оскаржувалися рішення про накладення на зазначені майнові комплекси арешту, передачу їх в АРМА, а також укладений з ТОВ "Нафтогаз Тепло" договір управління цими активами. Тому, управитель Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, ТОВ "Нафтогаз Тепло", продовжує здійснювати заходи з управління підприємствами, зокрема підготовку до опалювального сезону.

"Усі договори управління ТЕЦ діють, тож ми продовжуємо працювати у правовому полі. Відтак, заходи з управління ТЕЦ продовжуються відповідно до умов договору, що підтверджують представники управителя. Нашим першочерговим завданням була і залишається вчасна подача тепла до осель містян", - заявив виконавчий директор ТОВ "Нафтогаз Тепло" Роман Зубик.

Як наголосили в АРМА, станом на 9 вересня компанія "Нафтогаз Тепло", яка здійснює управління Новороздільською та Новояворівською ТЕЦ, проводить активну підготовку до опалювального сезону-2020-2021.

Як повідомляв Укрінформ, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ не можуть почати повноцінну підготовку до опалювального сезону, оскільки майнові комплекси цих підприємств були передані в управління ТОВ "Нафтогаз Тепло" не в повному обсязі. Міністр кабінету міністрів Олег Немчінов пояснив агентству, що Новояворівська та Новороздільська теплоцентралі були вилучені в рамках кримінальної справи, і не все майно було вчасно інвентаризоване, передане управителю. Втім, за словами міністра, вищий антикорупційний суд має незабаром ухвалити додаткове рішення щодо розширення майнових комплексів цих ТЕЦ, які мають бути передані АРМА.

Також повідомлялося, що у 2019 році керівництво АРМА відсторонили від виконання обов'язків через зрив приватною фірмою опалювального сезону у містах Новояворівськ і Новий Розділ. Раніше агентство передало теплоцентралі цих міст в управління приватній фірмі "Гарант Енергія М". Фірма торік також допустила зрив опалювального сезону в цих містах, проте цього року вдруге виграла конкурс, але знову не впоралася із запуском опалювальних систем.

Львівська ОДА оголосила ситуацію надзвичайною і звернулась по допомогу до уряду. Також було визначено нового управителя — дочірнє підприємство Нафтогазу України, ТОВ "Нафтогаз Тепло".