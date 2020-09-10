Новояворівська і Новороздільська ТЕЦ не в повному обсязі готуються до опалювального сезону - Немчінов

Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ не можуть почати повноцінну підготовку до опалювального сезону, оскільки майнові комплекси цих підприємств були передані в управління не в повному обсязі.

Про це Укрінформу повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він пояснив, що в управлінні НАК "Нафтогаз України" перебувають Новояворівська та Новороздільська теплоцентралі, які були вилучені в межах кримінальної справи, фігурантами якої були депутати минулого скликання брати Дубневичі. За словами міністра, Вищий антикорупційний суд має незабаром ухвалити додаткове рішення щодо розширення майнового комплексу цих ТЕЦ, який має бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Через те, що майно своєчасно не передали в повному обсязі, вказані підприємства не можуть підготуватися до зими.

"На 14 вересня призначене засідання Вищого антикорупційного суду, в ході якого, маю надію, буде розширене майно в управління АРМА. Не все майно було вчасно інвентаризоване, передане управителю. Відповідно, управитель не може інвестувати кошти у наявні мережі", - підкреслив Немчінов.

Крім того, завдяки сприянню Львівської ОДА вживається заходів з погашення заборгованості з боку населення і підприємств цього регіону перед теплопостачальниками. Також, повідомив міністр, підготовлено проєкт постанови Кабміну, яка дозволить реалізувати конфісковане майно та погасити борги, які виникли в попередні періоди за поставлений газ перед НАК.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році керівництво АРМА відсторонили від виконання обов'язків через зрив приватною фірмою опалювального сезону у містах Новояворівськ і Новий Розділ. Раніше агентство АРМА передало теплоцентралі цих міст в управління приватній фірмі "Гарант Енергія М". Фірма торік також допустила зрив опалювального сезону в цих містах, проте цього року вдруге виграла конкурс, але знову не впоралася із запуском опалювальних систем.

Львівська ОДА оголосила ситуацію надзвичайною і звернулась по допомогу до уряду. Також було визначено нового управителя — дочірнє підприємство Нафтогазу України, "Нафтогазтепло".

Також на ТЕЦ запросили повернутися працівників, які звільнились із підприємств через зарплатні борги (відсутність фахівців була однією з основних проблем, що перешкоджала запуску ТЕЦ). На роботу повернулись майже 300 колишніх працівників.