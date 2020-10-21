У Миколаєві пікетують концерт-хол, де Медведчук має зустрітись з виборцями
Вони тримають в руках плакати "Стус прийде за тобою", "ОПЗЖ = смерть", "Миколаїв = Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.
Біля входу зібралися і депутати облради від "ОПЗЖ", серед яких помічені і ті, хто годину тому відмовився брати участь у сесії облради, начебто "через піар голови облради". Зокрема, Це Максим Нєвєнчаний, Тетяна Демченко та деякі інші. Між ними та представниками Нацкорпусу і "Свободи" час від часу виникають словесні суперечки.
На місці чергують посилені наряди поліції, які намагається не допустити силових протистоянь. Наразі все обходиться без сутичок.
Пікет концерт-холу «Юність» у Миколаєві / Фото: mycity.mk.ua
Захід було призначено на 12.00, проте він досі не розпочався. Зявилася інформація, що Медведчук начебто передумав проводити зустріч.
Фото: mycity.mk.ua