На Київщині - 253 нові випадки коронавірусу, п'ятеро померли

У Київській області за минулу добу коронавірус підтверджено у 253 людей, зокрема у 20 дітей, водночас п'ятеро хворих померли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація у Фейсбуці.

"За минулу добу підтверджено 253 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 20 дітей віком від 1 до 17 років", - йдеться у дописі.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області за період епідемії офіційно підтверджено 13 419 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 1138 дітей та у 1390 медичних працівників.

Повідомляється, що за добу одужало 60 осіб, зокрема і 5 дітей. Загалом у регіоні за час епідемії недугу подолали 7415 осіб, з них 605 дітей віком від 1 міс. до 17 років.

Водночас минулої доби надійшли повідомлення про смерть п’яти хворих з підтвердженим COVID-19. Зокрема, померли чотири жінки віком 61 рік (м. Біла Церква), 69 років (смт Калинівка Броварського району), 69 років (с. Михайлівська Рубежівка Києво-Святошинського району), 70 років (м. Бориспіль) та 78-річний чоловік (м. Біла Церква). Всього за період епідемії у Київській області померло 295 хворих з підтвердженою COVID-19.

Крім того, за останню добу отримано 332 повідомлення про підозру на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу 6 719.