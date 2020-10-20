На Вінниччині відремонтували ділянку дороги міжнародного значення М-12

У ході «Великого будівництва» відремонтували ділянку великої об’їзної дороги м. Вінниці, протяжністю 4,1 км – частину автомобільної дороги міжнародного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, передає Укрінформ.

«На Вінниччині завершено основні роботи на об'єкті «Великого будівництва» автомобільної дороги міжнародного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. На об’єкті км 390+944 – 395+000 («Велика об’їзна м. Вінниця» Вінницький р-н), протяжністю 4,1 км завершено влаштування шару регенерації, влаштування двох вирівнюючих шарів», - йдеться у повідомленні.

На зазначеній ділянці також укладено верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону, розширено проїзну частину і встановлено нове бар’єрне огородження. Окрім того, на дорогу нанесено пластикову розмітку, встановлено нові дорожні знаки і освітлення.

На об’єкті працювала підрядна організація ТОВ СУАП «Інтервіас-Україна».

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Траса міжнародного значення М-12 є однією з пріоритетних транспортних артерій, яка з'єднує область із заходу на схід. Траса входить до проєкту Go Highway, що поєднуватиме польські порти в Гданську з українськими в Одесі, Миколаєві та Херсоні. На Вінниччині траса бере свій початок у населеному пункті Дяківці на кордоні з Хмельницькою областю, з’єднує 4 районні центри (Літинський, Вінницький, Немирівський, Гайсинський) і закінчується на кордоні з Черкаською областю. Загальна протяжність дороги в межах області становить 184 км. З них 158,7 км відремонтовано у 2017-2019 рр.

У 2020 році в повному обсязі завершується ремонт траси в межах області 25,6 км.

Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли одразу на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел