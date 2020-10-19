У Запоріжжі завершують бетонування мосту через Дніпро

На цьому тижні будівельники планують завершити бетонувальні роботи на верховій гілці мостового переходу через Дніпро у Запоріжжі.

Про це, повідомляє кореспондент Укрінформу, розповів журналістам начальник відділу будівництва, реконструкції та капітального ремонту Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Іван Савченко.

“Будівництво мостових переходів зараз в активній фазі, основні види будівельно-монтажних робіт сконцентровані на ділянці четвертого пускового комплексу на спорудах 1,2,3,4,5. Все робиться для того, аби в поточному році відкрити рух з правого берега на острів Хортиця. Наразі ми знаходимось на забетонованій ділянці споруди №3 (монолітна плита). Вже забетоновано 6 захваток з 8. На цьому тижні планується завершити роботи з бетонування”, - сказав представник облавтодору.

До кінця поточного року будівельники мають завершити роботи та запустити рух по верховій гілці мосту через Дніпро. Йдеться про три смуги руху, що об’єднають Хортицький район та острів Хортицю.

Нині на об’єкті роботи тривають цілодобово, задіяні близько 600 людей та півсотні техніки.

Минулих вихідних на запорізьких мостах побував очільник Укравтодору Олександр Кубраков. Про це можна дізнатись з його дописів на сторінці у Фейсбуці.

На фінансування мостів уже виділено 2 млрд 100 млн гривень. Поки що, за словами запорізьких дорожників, ця сума не коригується і не потребує збільшення.

Як повідомлялось, Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Будівництво мосту почалось 16 років тому. На міст уже витратили близько 400 млн доларів. У межах національної програми "Велике будівництво”, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, у 2020 році будівництво мосту відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію Onur Taahhut. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.

Автотранспортна магістраль через Дніпро у Запоріжжі є інфраструктурним об’єктом загальнодержавного значення, який забезпечуватиме якісний та надійний транспортний зв'язок між Лівобережжям та Правобережжям України на південному сході.

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov