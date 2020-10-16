На Житомирщині відремонтували ділянку міжнародної траси М-07
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області.
Роботи на трасі передбачають розкриття тріщин у цементобетонному покритті, їх герметизацію, ремонт поздовжніх та поперечних швів, розлив в’язких матеріалів, влаштування тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші (ЛЕМС) та горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення.
Зазначається, що ЛЕМС дозволяє вирішити проблеми захисту верхніх шарів конструкцій дорожнього покриття і швидке відновлення його транспортно-експлуатаційних властивостей.
У межах поточного середнього ремонту автомобільної дороги відремонтують 25 км на ділянці км 91+459 - км 116+459. Роботи виконує ПП «Автомагістраль».
Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.
Фото з відкритих джерел