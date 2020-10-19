На Львівщині підпалили «Мерседес» кандидата на голову тергромади

У Дрогобичі поліцейські встановлюють обставини підпалу автомобіля, який належить кандидату на посаду голови Дрогобицької ОТГ.

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області, передає Укрінформ.

“Сьогодні, 19 жовтня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста Дрогобич, кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ, про те, що близько дев’ятої години ранку невідомий чоловік підпалив його автомобіль «Мерседес», який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі”, - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Дрогобицького відділу поліції, правоохоронці встановлюють обставини події й проводять заходи для встановлення особи, причетної до скоєння злочину. Читайте також: На Херсонщині кандидата в мери облили зеленкою

Тривають слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Як повідомлялося, місцеві вибори в нашій країні пройдуть 25 жовтня.